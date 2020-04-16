16 апреля в Украине усиливаются меры по борьбе с коронавирусом. В первую очередь это касается въезда и выезда в столицу - город обнесли девятью блокпостами. Месторасположение блокпостов вокруг Киева на карте, кого и как именно будут проверять - все детали в нашем материале.

Сами проверки начнутся в 13:00 - то есть в город сможет заехать и, видимо, выехать основная часть жителей пригородов. До часу дня, как заявляют власти, будет происходить подготовка КПП и сужение дороги. То есть, не исключено, что проезд будет затруднен уже и до начала работы блок-постов.

Число заболевших Covid-19 в Украине, тем временем, составило 4 161 случай - это последние данные на 16 апреля. Рост заболевших сегодня установил новый рекорд - плюс 397 новых заболевших.

То есть статистика внезапно начала расти к Пасхе, когда власти хотят максимально ограничить передвижение.

Кстати, сегодня православные христиане отмечают большой праздник - Чистый четверг. В этот день состоялась знаменитая Тайная вечеря. Именно сегодня верующие начинают причащаться накануне Пасхи. В связи с чем не исключен большой наплыв верующих в храмы, как это было в Вербное воскресенье в западных областях.

"Страна" следит за последними новостями в Киеве, Украине и мире вокруг коронавируса, материал обновляется.

Карта коронавируса на 16 апреля

14:41 Пока, судя по пробкам Google-карт, есть пять основных точек въезда в город, где уже начались проверки.

14:38 Полицейские нервничают, говорят, что к вечеру весь Киев будет в пробках. На въезде в Киев из Борисполя поднялся сильный ветер, копы шутят, что можно снять фильм ужасов про апокалипсис.

14:36 К термометрии готов!

14:32 Вот как перегородили дорогу со стороны Броваров (КПП Быковня).

14:25 На въезде в Киев со стороны Борисполя первое ДТП у блокпоста. Машины соприкоснулись при торможении.

14:19 Начали термометрию на Броварском шоссе.

14:16 Пробка на въезде в Киев со стороны Борисполя.

14:15 Вот как проходит проверка температуры.

14:11 Пробка на Броварской трассе у КПП "Быковня" в сторону Киева. Она за пару минут растянулась на два километра.

14:08 Термометрия еще та. У первых проверенных на Бориспольской трассе - температура 34,1 и 34,6.

14:05 На Броварской трассе уже останавливают машины. Полицейские перекрыли дорогу, оставив узкий проход на один ряд. Они выборочно выдергивают машины и отпарковывают их к обочине. Там медики в спецкостюмах защиты меряют температуру. Тотальной проверки всех машин пока нет. Но пробка уже огромная.

14:01 На Житомирской трассе уже перегородили дорогу и началась пробка. Это видно по картам Google. Пробка уже тянется от села Стоянка до КПП "Сосновый бор".

13:58 А вот и медики. Журналисту "Страны" на блокпосту со стороны Борисполя померяли температуру. Оказалось 34,9.

13:53 Врачи опаздывают на блокпосты уже на час.

13:52 "Страна" узнала у полицейских, как будет работать блок-пост со стороны Вышгорода. Правоохранители сообщили нам, что проверять температуру будут не всем въезжающим в Киев. "Останавливать будут все машины на иногородних номерах обязательно. А на киевских номерах - только те машины, где едет больше трех человек", - сообщил дежурный на блок-посте полицейский "Стране".

13:46 За одну минуту мимо блок-поста проезжает порядка 30 автомобилей. Если дорогу сузят и начнут мерять всем температуру - коллапс гарантирован.

13:41 Со стороны Борисполя уже на низком старте. Как рассказали "Стране" полицейские, медики прибудут с минуты на минуту, а пока за блокпостом сужают дорогу.

13:40 На выезд из столицы блокпостов пока нет.

13:38 Палатка и биотуалет на въезде в Киев со стороны Вышгорода.

13:36 Со стороны Вышгорода та же история. Полицейский сказал "Стране", что действительно с сегодняшнего дня всем при въезде в столицу будут мерять температуру. Пока блок-пост не готов, потому что ждут бригаду медиков, которая скоро должна подъехать.

При этом правоохранитель признался, что чётких инструкций, что делать с теми, у кого окажется повышенная температура, не получал.

"Наверно, их к медикам будут отправлять. Мы же их для этого и ждём", - сказал полицейский "Стране".

На замечание о том, что повальная проверка температуры спровоцирует огромные пробки на въезде в Киев, он лишь пожал плечами - мол, приказ свыше. "Большие ли пробки будут? Посмотрим", - сказал он.

13:34 Корреспонденту "Страны" удалось зайти в палатку на Бориспольском блокпосту. Полицейские стесняются, но предлагают угоститься водой.





13:31 На въезде в Киев из Вышгорода тоже готовятся установить блок-пост.

13:28 "На данный момент проверка температурного режима не происходит. Когда прибудет медицинский специалист, начнем термометрию", - заявил "Стране" замначальника Дарницкого управления полиции Виктор Луценко.

13:23 Палатка для отдыха личного состава - прямо на трассе.

13:22 "Страна" узнала, что температуру пока не меряют, потому что на блок-постах еще нет медицинского персонала.

13:21 Перекрытие начинается и со стороны Броваров.

13:20 Закрывать дорогу будут в том числе вот таким забором.

13:15 А вот на Бориспольском шоссе уже готовятся перекрывать движение. Броневик выезжает на средину полосы, недалеко поставили палатку.

13:13 Видео с КПП на Вышгородской трассе. Как видим, никакой термометрии.

13:11 Блок-пост со стороны Вышгорода пропускает практически все автомобили.

13:09 Аналогичная ситуация наблюдается на въезде в Киев со стороны Броваров. Термометрии нет, Броварское шоссе не перекрывают. Нет суеты подготовки, не наблюдаются машины медиков, трафик авто весьма насыщенный.

13:08 Как убедился корреспондент "Страны", с 13:00 никто измерять температуру не начал. Машины спокойно проезжают в обе стороны мимо блок-поста, расположенного на въезде в Киев со стороны Вышгорода.

Правоохранители выборочно останавливают машины, въезжающие в город, однако это обычная практика на этом блок-посту.

13:00 В Киеве с этого момента начинают проверку температуры на въездах.

12:34 Как отмечают Великий четверг на карантине. Стрим из Святогорской Лавры.

12:08 Мэр Киева призвал в ближайшие несколько дней всех работать дистанционно. После праздников будет резкое увеличение больных коронавирусом. "Чтобы не допустить коллапса в больницах мы продолжаем такие ограничительные меры".

12:00 Брифинг Кличко. Мэр заявил, что на карантин отправляют Ионинский монастырь Киева.

11:03 Дональд Трамп заявил, что США прошли пик заболеваемости коронавирусом.

10:20 В Японии ввели редим чрезвычайного положения по всей стране.

09:47 Полицию вооружили до зубов. Опасных переносчиков коронавируса будут ловить с автоматами и на бронетранспортере. Вдруг они начнут отстреливаться.

09:40 Судя по сводке, Черновицкая область снова опередила Киев по числу заболевших.

09:36 Со стороны Борисполя тоже пока никто ничего не проверяет. Полиция пропускает все автомобили.

09:30 Утро на Житомирской трассе. Видео "Страны".

09:15 На данный момент пробки в районе блокпоста "Сосновый бор" на Житомирской трассе не наблюдается.

08:47 ВОЗ заявляет, что алкоголь не помогает от covid-19.

08:29 На Житомирской трассе сейчас нормальное движение, без пробок.

08:13 Кореспредент "Страны" с утра на стационарном посту №506 Сосновый бор по Житомирской трассе. По состоянию на 08:00 проезд открыт, машины никто не останавливает.

Полицейский сказал, что пост начнет свою работу с 13:00. "На пост ещё должны приехать медики и сотрудники КГГА", - добавил патрульный.

08:07 Аптечный бизнесмен Алексей Давиденко пишет о том, что в стране стало хватать масок.

"Маски валятся в цене на опте, а это значит что с разницей пару дней будет обвал цен в рознице и интернете.

Рынок насытился.

Первая истерия прошла.

Люди научились пользоваться ими многократно.

Факт 1.

Ещё в Понедельник, позвонили сразу два украинских производителя марлевых масок и сказали, что их склады ломятся от уже пошитого, спрос упал в разы и они готовы отдавать маски уже даже по себестоимости только для того чтобы не остаться с ними навсегда. Цена в опте упала с 13 грн до 9 грн за штуку.

Факт 2.

Каждый день сыпятся предложения от тех кто массово делает одноразовые маски без мембраны в Украине. У этих вообще жопа. Во-первых, люди наконец-то научились различать, что защищает а что нет. Во-вторых, их делают в разы больше, чем их хотят купить. Цена в опте сегодня на украинскую маску из спанбонда без мембраны упала до 6 гривен. А ещё неделю назад за них просили по 13 грн.

Факт 3.

В страну массово завозят каждый день сотни тысяч масок из Китая. Это уже миллионы и миллионы. Цена на китайские с мембраной упала в опте уже до 12 грн за штуку. Предложений с каждым днём все больше. Неделю назад - ниже 16 грн не подходи.

Итог.

Как и предполагалось, нам нужен был этот 1 месяц, чтобы рынок насытился масками на любой вкус и кошелёк.

И не нужны никакие государственные меры.

Просто нужно было вовремя не дать вывезти миллионы масок и респираторов на экспорт.

И тех масок, что вывезли в феврале на экспорт нам бы хватило на этот месяц жизни - без всякого дефицита и особого роста цен.

Именно поэтому.

Хотелось бы все же узнать ФИО тех кто будет наказан за не закрытый вовремя экспорт из Украины товаров защиты.

А то складывается впечатление, что этот вопрос решили замять".

07:44 А вот и теории заговора подоспели. Лояльный Белому дому телеканал Fox News заявил, что коронавирус китайцы вывели искусственно, и сначала подсадили его летучей мыши, а потом человеку. Но потом вирус потерял контроль.

Детальнее об этом - здесь.

При этом многие ученые сомневаются, что можно вообще синтезировать такой вирус.

07:30 В США после четырехдневного спада снова начался рост заболеваемости covid-19.

07:12 Никаких задержек не видно и на Столичном шоссе - блокпост там будет находиться в районе санатория "Октябрь".

06:51 Пока свободен путь и с востока - на въезде в Киев со стороны Борисполя.

06:47 Пока на это время Житомирская трасса пуста - из пригорода до Киева можно добавться вообще без пробок.

06:42 Рассказываем, кого и как будут проверять. Чиновники анонсировали, что будут измерять температуру бесконтактными термометрами водителям и пассажирам авто, в которых находится больше трех человек, включая водителя.

Есть и странный пункт в решении мэрии: проверяющие могут проводить досмотр вещей, багажа, грузов.

Тем у кого температура будет выше 37,5 и при этом будут признаки ОРВИ, обещают вызвать мобильные бригады, которые возьмут тест на коронавирус.Далее лиц с подозрением на Covid-19 отправят на домашнюю самоизоляцию.

Еще на блокпосту могут потребовать справку об окончании самоизоляции или госпитализации (если вы на ней находились). Без такой справки из столицы могут не выпустить.

06:30 Власти обещали устроить проверку на девяти блокпостах возле Киева:

Пост №501 Богатырская, ул. Богатырская, 32-Е рядом с помещением стационарного поста;

Пост №502 Быковня, просп. Броварской напротив здания стационарного поста;

Пост №503 Красный Хутор, ул. Бориспольское шоссе до остановки общественного транспорта перед пл. Харьковская;

Пост №505 Бензоколонка, просп. Академика Глушкова напротив здания стационарного поста;

Пост №506 Сосновый бор, шоссе Житомирское напротив здания стационарного поста за пешеходным переходом;

Пост №507 Гостомель, ул. Гостомельское шоссе, 1/1-Б в здании стационарного поста;

Пост № 508 Пирогово, Днепровское шоссе напротив здания стационарного поста;

Пост № 509 ДВС, ул. Вышгородская, 83-а;

Пост на Столичном шоссе в районе санатория "Жовтень".

Ниже они на карте: