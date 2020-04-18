В субботу, 18 апреля, и воскресенье, 19 апреля, украинские телеканала в прямом эфире будут транслировать праздничные пасхальные богослужения. В условиях карантина украинцев призвали отмечать Пасху дома.

Публикуем расписание церковных служб УПЦ. ПЦУ и УГКЦ на разных каналах.

Украинская-греко католическая церковь (УГКЦ)

19 апреля с 07:30 до 11:00 - на канале ICTV и UA: Перший

Православная церковь Украины (ПЦУ)

В ночь с 18 на 19 апреля - с 23:00 18 апреля до 03:00 19 апреля - на 1+1 и UA: Перший

Украинская православная церковь (УПЦ)

В ночь с 18 на 19 апреля - с 23:00 18 апреля до 03:00 19 апреля - на Интер и UA: Перший

Ранее богослужения УПЦ (крупнейшая в Украине религиозная конфессия) на общественном телевидении показывать не собирались, но потом внесли изменения. Расписание этих пасхальных богослужений и каналы, которые будут их транслировать, обнародовали в Офисе президента. Покажут богослужения и на других каналах.

112 канал

18 апреля в 23:00 в эфире "112 Украина" будет прямая трансляция богослужения в православных храмах по всей Украине. Среди них - Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра и Свято-Успенская Святогорская лавра, а также Зимненский Святогорский Успенский монастырь - все УПЦ.

ZIK

18 апреля с 23:00 пасхальную службу из Киево-Печерской лавры будет транслировать телеканал ZIK.