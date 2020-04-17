На Западную Украину, которая остается среди лидеров по количеству заболевших коронавирусом в стране, направился еще один поток заробитчан, которые спешат домой на Пасху.

Десятки тысяч украинцев уже вернулись и еще тысячи едут - без всяких обещанных Зе обсерваций, чтобы провести пасхальные каникулы в родных краях, как делали это ежегодно. И то, что после въезда они обязаны самоизолироваться на две недели, многие игнорируют и даже собираются идти в церковь.

В целом западные украинцы, известные своей набожностью, не собираются изменять традициям из-за коронавируса и готовят "кошик" на освещение в храм. Говорят: Великдень - это святое, пропустить не могут.

Многие священники, несмотря на карантин, не только приветствуют духовные порывы "парафиян", но и активно зазывают их на праздничные службы.

Какая обстановка на западе страны и чего ждать на Пасху, выясняла "Страна".

Везут из Италии за 750 евро

Эксперты прогнозируют резкий рост числа заболевших после Пасхи на Западной Украине, где местные могут встретиться с недавно приехавшими из-за границы и не прошедшими обсервации и самоизоляции заробитчанами.

На границах перед Пасхой - снова аншлаг, почти как было в конце марта, когда власти анонсировали закрытие границы.

Украинцы продолжают массово возвращаться через оставшиеся открытыми пункты пропуска - "Краковец" во Львовской области, "Ягодын" на Волыни и "Тиса" в Чопе на Закарпатье. Через первые два в основном едут заробитчане из Польши, через Чоп - из Италии, Чехии и других стран Европы.

Венгрия разрешила транзит, и для частных извозчиков и водителей автобусов, которые раньше возили передачки из Италии, сейчас настало золотое время.

Шоферы (те, что не боятся заразиться) наперебой предлагают свои услуги среди украинцев в Италии - европейском эпицентре коронавируса. Везут и из Милана, и из Рима. Цену заламывают, как в мирное время стоил билет в Америку в один конец и выше - 400-750 евро.

"Едем с подругой домой в Тернополь, раньше не получилось приехать. У кого-то так сложились обстоятельства, кто-то хотел больше заработать, ведь неясно, когда получится вернуться, хотя хочется через две недели. Но Пасху мы не могли пропустить никак, всегда отмечали ее в Украине. До границы дорога обойдется в 400 евро и еще 1 200 грн берут за проезд до Тернополя из Чопа. Барыги, конечно, но что поделать, домой очень надо. И, по моей информации, нас таких, кто возвращается в последние дни, много наберется", - делится со "Страной" Галина Сех, работающая в Риме сиделкой.

Заробитчане в соцсетях и действительно массово интересуются, как вернуться в Украину 17-18 апреля, не заберут ли их на обсервацию на границе. В ответ их успокаивают, мол, только надо подписать бланк на самоизоляцию, люди проходят без проблем.

В украинских группах заробитчан в Италии активно делятся рекламой перевозчиков, которые предлагают завезти до венгерско-украинской границы, и возмущаются высокой ценой, мол, украинцы со своих же деньги дерут. Уже подсчитали, что частники за ходку наварят от тысячи до 1 200 евро.

"Из Рима цена была 750 евро, а сегодня уже сколько? Пожалуй ,перед Пасхой до 1 тысячи евро вырастет", - интересуется Соня Галайко в группе "Италия украинская".

Есть и такие, кто уже хочет назад.

"А из Украины в Италию, возможно? Очень нужно вернуться в Италию. Я серьезно!", - пишет Валентина Антонио Ситарюк.

Некоторые недоумевают на счет автобусов из Милана, где самый очаг коронавируса в Италии, в Черновцы - "украинский Ухань". Мол, из огня да в полымя.

Кто-то даже советует добираться через Беларусь (мол, есть еще самолеты), где не закрыли границы.

"Если вам уж так приспичило домой, то есть еще самолеты в Белоруссию, Батька границы не закрыл, прямые сообщения, билеты там 180 евро. А оттуда уже как-то в Украину доберетесь", - советует Дария Форте, хотя информация о белорусских рейсах не проверена.

В то же время, по словам живущего в Милане украинского активиста Виталия Карпика, работающего в местной службе доставки, многие ему звонят и просят номера телефоны "хлопцив", которые возят до "мытницы".

"Есть много нелегальных перевозок", - говорит он.

"Из Милана до таможни берут 400 евро с человека. Это при том, что до пандемии водители бусов брали 100 евро, например, из Римини в Тернополь", - пишет в Facebook заробитчанин Борис Маланчук.

"Логика одна - наживаются на карантине. Берёт он 4 человека, по 400 евро, то есть 1 600 евро. На топливо и платные трассы уйдет 300-400 евро на дорогу туда и обратно. Ну пусть 500 - 600, это уже топливо должно быть золотое. В кармане 1 000 евро за два дня работы", - подсчитала живущая в Италии Ирина Морозюк заработки водителей, которые везут до границы с Украиной через Венгрию.

Толпы на въезд в Украину с венгерской стороны

Тем временем с той стороны закарпатской границы, в венгерском КПП "Захонь", образовалась огромная очередь из автобусов и столпотворения на въезд в Украину. Народ злится и матерится.

На парковке возле границы в Захоне - грузовики с чешской, венгерской и регистрацией других стран, а также куча автобусов, которые привезли заробитчан. Дальше их перевозят в битком набитых бусах на нашу территорию.

С венгерской стороны собрались толпы на въезд в Украину через КПП "Тиса". Фото: "Новини Закарпаття"

Пограничники не справляются, им дали подмогу и пришлось открыть дополнительные полосы.

Конечно, ни о какой заявленной властями обсервации речи не идет - всех отпускают под честное слово, и только на Волыни, в КПП "Ягодын" составили 20 протоколов за отказ от принудительной обсервации.

Это уже вызвало волну возмущения на Западной Украине, где ожидают новых заражений на Пасху после приезда "необсервированных" заробитчан.

В комментариях в соцсетях народ, что называется, "жжет".

"Эти люди безо всякой обсервации поедут по домам, сходят в церковь посвятить колбасу, потом на Гробки и обратно на свои заработки. А у нас из-за нарастающих темпов заражения продолжится карантин с неработающим транспортом, предприятиями и с "запретами рекомендательного характера" пройти через сквер", - возмущается в Facebook Андрей Казмирчук.

"Горит сарай, гори и хата, называется", - добавляет Наталья Скачкова.

"Верните их обратно", - пишет Марина Розумяк.

"Отпразднуют Пасху, а потом все дружно в инфекционную больницу", - возмущается Арина Родон.

"Если бы сами, а то кучу народа за собой потянут", - гневается Наталья Баран.

"Ну б.ять, заразится целый Львов, пол-Львова вымрет, тогда, наверное, задумаются и будут жалеть, те, которые не изолировались ранее. Как они, блин, не понимают, что подвергают в первую очередь не только себя, но и других опасности", - не сдерживает эмоций львовянкапол Александра Довбуш.

"Шо оно может понимать - у него горшок варит только ж.пу мыть и батраком быть", - не выбирает выражений в адрес бывших соотечественников Зиновий Пильчак.

"Они возвращаются к семье, а не сидеть в отеле, иначе зачем им ехать. Это же понятно. А остальное их не волнует", - пишет Юрий Черга.

"Это только в городах отказываются. В селе сами селяне на карантин посадят. В одном селе женщину чуть не побили за то, что приехала из Италии и ходит по селу. У нас добрее люди, позвонили на горячую линию", - дополняет Светлана Сеньков.

Не обходится и без черного юмора.

"Какая обсервация? Надо колбаску и яйцо посвятить", - иронизирует Владимир Погончук.

"Какая на фиг обсервация. Ему, даже если две ноги переломать, - оно в это воскресенье к куму на локтях приползет. Я сижу месяц дома с тремя детьми. Мой бизнес в пи.де. Мои сотрудники - хер доехать до Львова могут, чтобы испорченные продукты выбросить. Я бл.ть в этой ситуации, еще и налоги плачу из собственных сбережений. А быку колбаски ся захотело. и теперь я должен похоронить свой бизнес окончательно? Выгнать 12 человек на улицу, потому что ему в жопе самогону хватает? Честно? Я бы туда кассету града запустил. Кто нормальный - то приехал месяц назад, или сидит и не рыпается", - разошелся львовский предприниматель Любомир Панькевич.

Другие защищают заробитчан.

"Виновных надо искать выше. Кто, как не наша власть пугала, что закрывает границы. У кого заканчивались документы, тот рванул домой. А они, подлецы, только пугали, потому границы открыты, пусть меньше пунктов, но домой до сегодняшнего дня возвращаются. Трижды они лгали. Все, конец, закрывают, а потом опровергали инфу. Можно на авто, можно так, можно эдак. Люди дезинформировали, поэтому так. А то, что мы сидим, это большая игра большой политики", - рассуждает львовянка Руслана Павлив.

Заробитчане продолжают ехать в Украину уже перед самой Пасхой. Фото: Facebook Виталия Глаголы

Впрочем, и сами местные - далеко не идеальные карантинщики. Многие считают святым делом на Пасху "сделать перерыв" в самоизоляции и сходить в церковь, хоть многие священники призывают верующих в этом году святить пасочки "онлайн" и смотреть богослужение по телевизору.

"Закарпатцы не верят в карантин. В субботу все в церковь попрут, там невозможно заразиться", - троллит земляков Стас Вольский из Ужгорода.

Например в Вербное воскресенье многие церкви Западной Украины уже были забиты, где-то пытались соблюдать дистанцию и даже нарисовали метки, как стоять верующим, чтобы сохранять безопасное расстояние, а в других во дворах храмов негде было встать. Особенно в Черновцах, где и так, вместе с Киевом, - худшая ситуация с коронавирусом.

Можно только представить, что будет на Пасху.

"Многие настроены идти на Пасху в церковь, - рассказывает "Стране" черновицкая журналистка Марина Корпан. - Людей успокаивают священники, мол, вводятся ограничительные меры. Скажем, в одной из церквей, где раньше всегда святили пасочки только утром, сейчас будут освящать с полуночи. Мол, если процесс освящения будет проходить всю ночь, все успеют и будет меньше скоплений людей. В другой из церквей будут пускать только по очереди - до десяти человек. Но боюсь представить, что будет твориться под церковью, пока те очереди будут формироваться. В любом случае, все будет зависеть от сознания людей. Мы с семьей вообще в церковь не пойдем. Зато моя свекровь, которая живет в одном из сел Заставнивского района области, планирует не только святить паску, но и посетить все предпасхальные богослужения. Мы стараемся ее убедить в обратном. Но, сомневаюсь, что удастся. Там аргумент один: "Бог меня убережет". И людей с такими убеждениями немало. А на прошлой неделе в некоторых церквях люди массово ходили к причастию".

"Есть два храма и площадь перед ними большая. Поместятся все"

Схожая ситуация - во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Например, в Самборе под Львовом священники призывают прийти на Пасху, мол в их храмах большие подворья, и всем места хватит с безопасной дистанцией (это, однако, вопрос спорный), а паски будут святить быстро.

"Есть два храма и площадь перед ними большая. Поместятся все", - заявили Александр Швец (ПЦУ) и Богдан Добрянский (УГКЦ).

Они обещают освящать паски каждые 10-15 минут, чтобы не скапливался народ.

"Каким бы тяжелым выдался этот год не только для Украины, но и для мира, для каждого христианина важен этот спасительный день Пасхи, потому что, к сожалению, не все дождутся следующего года и увидят следующую Пасху, а в спасении нуждается каждый ", - так они мотивировали прихожан прийти в церковь, несмотря на карантин.

Более того, на Пасху анонсировали приезд в Самбор епископа из Дрогобыча, а "на епископа" верующие на Галичине идут всегда массово. Поэтому можно ожидать наплыва прихожан.

Однако большая часть верующих все же решила отпраздновать Пасху дома. А в некоторых селах договорились со священниками, что они приедут к ним во двор, быстро посвятят паски и уедут. Так сделали на католическую Пасху в прошлые выходные под Ужгородом - местные католики в масках вынесли из хат пасхальные корзинки, а священник шел по дороге и кропил их.

Впрочем, многие жители Западной Украины на Пасху все-таки пойдут в церковь.

По опросу, который провела социологическая компания R&B Group, на Пасху остаться дома планируют 83,2% украинцев. На Западной Украине таких 79,5%. В тоже время процент тех, кто все-таки пойдет в церковь в этом регионе в два раза выше, чем в остальной Украине. Так поступят 7,5% жителей Западной Украины и лишь 2,9% центра, 2,8% юга и 3,7% востока.

Аналогичная ситуация и с освящением пасок. Святить к церквям их понесут 18,2% жителей Западной Украины, 6,1% жителей центра, 3,3% юга и 5,2% востока.