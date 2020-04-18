Пасха 2020. Куличи и пасхальные яйца. Фото: pixabay.com
Пасха 2020. Куличи и пасхальные яйца. Фото: pixabay.com

19 апреля отмечается самый важный праздник у православных христиан - Светлое Христово Воскресенье.

"Страна" рассказывает о том, как Пасха пройдет в режиме онлайн, что можно и нельзя делать в этот день. Еще мы публикуем красивые поздравления, открытки и картинки, которыми можно обрадовать своих друзей и близких. 

Пасха 2020 онлайн. Почему нужно остаться дома

В 2020 году Пасха пройдет на карантине. Прихожане не смогут провести всенощную в храмах. Но расстраиваться не надо. Уже освященные куличи и паски продают в магазинах, а службу покажут по телевидению.

Расписание трансляций богослужений мы публикуем ниже. Также показывать пасхальные службы онлайн будут 112, ZiK и NewsOne

трансляция пасхальных богослужений

Власти страны, главы всех конфессий призывают верующих оставаться дома, нельзя рисковать своим здоровьем, жизнями других людей. Священники утверждают: Господь все равно посетит наши сердца своей радостью, независимо от того, где мы будем находиться физически - даже если дома с молитвословом.

Нахождение в этом году не в храме станет жертвой прихожан в копилку общей победы над коронавирусом, уверены священнослужители. Они напоминают, что Иисус Христос принес намного большую жертву - отдал свою жизнь за грехи мира, сделал добровольно и смиренно. И именно на Пасху он воскрес, тем самым ознаменовав победу жизни над смертью. 

Христос Воскресе из мертвых... Пасхальный тропарь 

Что можно и что нельзя делать на Пасху

Прихожан интересует вопрос, что можно и чего нельзя делать на Пасху. По православным обычаям, в Светлое Христово Воскресенье запрещается:

  • повышать голос, кричать, обижать других и обижаться самому, 
  • нельзя быть жадным, в особенности касательно еды, 
  • не допускается уныние и грусть, 
  • нельзя проводить в доме генеральную уборку, гладить, шить, стирать, 
  • запрещается половая жизнь (в том числе для супругов), 
  • нельзя выбрасывать остатки еды с праздничного стола, 
  • не употреблять водку и крепкие алкогольные напитки,
  • нельзя посещать кладбище - скорбь противоречит духу праздника.

На Пасху приветствуется: 

  • быть в радостном хорошем настроении,
  • отпускать обиды и прощать людей, просить прощения самому,
  • делиться едой с нуждающимися, 
  • допускается мелкая работа по дому - для организации праздничного стола, 
  • можно выпить вино, в частности, "Кагор", 
  • остатки еды с праздничного стола можно отдать бездомным животным и птицам. 

Поздравления с Пасхой 2020

Мы заранее подготовили анимационные картинки на русском и украинском языках, которые можно отправить своим родственникам и друзьям. Подборку ярких поздравлений с Пасхой 2020 публикуем ниже. 

С Пасхой

с христовым воскресением

з Великоднем

Великодень вітання

з великоднем вірш

великодень гіф

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