19 апреля отмечается самый важный праздник у православных христиан - Светлое Христово Воскресенье.

"Страна" рассказывает о том, как Пасха пройдет в режиме онлайн, что можно и нельзя делать в этот день. Еще мы публикуем красивые поздравления, открытки и картинки, которыми можно обрадовать своих друзей и близких.

Пасха 2020 онлайн. Почему нужно остаться дома

В 2020 году Пасха пройдет на карантине. Прихожане не смогут провести всенощную в храмах. Но расстраиваться не надо. Уже освященные куличи и паски продают в магазинах, а службу покажут по телевидению.

Расписание трансляций богослужений мы публикуем ниже. Также показывать пасхальные службы онлайн будут 112, ZiK и NewsOne.

Власти страны, главы всех конфессий призывают верующих оставаться дома, нельзя рисковать своим здоровьем, жизнями других людей. Священники утверждают: Господь все равно посетит наши сердца своей радостью, независимо от того, где мы будем находиться физически - даже если дома с молитвословом.

Нахождение в этом году не в храме станет жертвой прихожан в копилку общей победы над коронавирусом, уверены священнослужители. Они напоминают, что Иисус Христос принес намного большую жертву - отдал свою жизнь за грехи мира, сделал добровольно и смиренно. И именно на Пасху он воскрес, тем самым ознаменовав победу жизни над смертью.

Христос Воскресе из мертвых... Пасхальный тропарь

Что можно и что нельзя делать на Пасху

Прихожан интересует вопрос, что можно и чего нельзя делать на Пасху. По православным обычаям, в Светлое Христово Воскресенье запрещается:

повышать голос, кричать, обижать других и обижаться самому,

нельзя быть жадным, в особенности касательно еды,

не допускается уныние и грусть,

нельзя проводить в доме генеральную уборку, гладить, шить, стирать,

запрещается половая жизнь (в том числе для супругов),

нельзя выбрасывать остатки еды с праздничного стола,

не употреблять водку и крепкие алкогольные напитки,

нельзя посещать кладбище - скорбь противоречит духу праздника.

На Пасху приветствуется:

быть в радостном хорошем настроении,

отпускать обиды и прощать людей, просить прощения самому,

делиться едой с нуждающимися,

допускается мелкая работа по дому - для организации праздничного стола,

можно выпить вино, в частности, "Кагор",

остатки еды с праздничного стола можно отдать бездомным животным и птицам.

Поздравления с Пасхой 2020

Мы заранее подготовили анимационные картинки на русском и украинском языках, которые можно отправить своим родственникам и друзьям. Подборку ярких поздравлений с Пасхой 2020 публикуем ниже.