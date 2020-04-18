19 апреля отмечается самый важный праздник у православных христиан - Светлое Христово Воскресенье.
"Страна" рассказывает о том, как Пасха пройдет в режиме онлайн, что можно и нельзя делать в этот день. Еще мы публикуем красивые поздравления, открытки и картинки, которыми можно обрадовать своих друзей и близких.
Пасха 2020 онлайн. Почему нужно остаться дома
В 2020 году Пасха пройдет на карантине. Прихожане не смогут провести всенощную в храмах. Но расстраиваться не надо. Уже освященные куличи и паски продают в магазинах, а службу покажут по телевидению.
Расписание трансляций богослужений мы публикуем ниже. Также показывать пасхальные службы онлайн будут 112, ZiK и NewsOne.
Власти страны, главы всех конфессий призывают верующих оставаться дома, нельзя рисковать своим здоровьем, жизнями других людей. Священники утверждают: Господь все равно посетит наши сердца своей радостью, независимо от того, где мы будем находиться физически - даже если дома с молитвословом.
Нахождение в этом году не в храме станет жертвой прихожан в копилку общей победы над коронавирусом, уверены священнослужители. Они напоминают, что Иисус Христос принес намного большую жертву - отдал свою жизнь за грехи мира, сделал добровольно и смиренно. И именно на Пасху он воскрес, тем самым ознаменовав победу жизни над смертью.
Христос Воскресе из мертвых... Пасхальный тропарь
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Прихожан интересует вопрос, что можно и чего нельзя делать на Пасху. По православным обычаям, в Светлое Христово Воскресенье запрещается:
- повышать голос, кричать, обижать других и обижаться самому,
- нельзя быть жадным, в особенности касательно еды,
- не допускается уныние и грусть,
- нельзя проводить в доме генеральную уборку, гладить, шить, стирать,
- запрещается половая жизнь (в том числе для супругов),
- нельзя выбрасывать остатки еды с праздничного стола,
- не употреблять водку и крепкие алкогольные напитки,
- нельзя посещать кладбище - скорбь противоречит духу праздника.
На Пасху приветствуется:
- быть в радостном хорошем настроении,
- отпускать обиды и прощать людей, просить прощения самому,
- делиться едой с нуждающимися,
- допускается мелкая работа по дому - для организации праздничного стола,
- можно выпить вино, в частности, "Кагор",
- остатки еды с праздничного стола можно отдать бездомным животным и птицам.
Поздравления с Пасхой 2020
Мы заранее подготовили анимационные картинки на русском и украинском языках, которые можно отправить своим родственникам и друзьям. Подборку ярких поздравлений с Пасхой 2020 публикуем ниже.