В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике водится рысь евразийская, чьими "фирменными" особенностями являются кисточки на ушах и короткий хвост.

Сотрудники организации рассказали на ее сайте, где в окрестностях АЭС можно встретить этого хищника из семейства кошачьих.

Рысь обыкновенная евразийская - типичный представитель фауны заповедника. Она занесена в Красную книгу Украины со статусом "редкий вид". Редким животное стало еще в XIX веке в результате сведения лесов и преследования человеком.

О возвращении рыси в наши леса стали говорить лишь в последнее десятилетие. Фото- и видеосъемки установленных ловушек позволяют утверждать, что этот редкий вид вернулся в Полесье. Специалисты предполагают, что на территории Чернобыльского заповедника живут около 100 особей. Большие группы кошек наблюдали в районе сел Старые Шепеличи, Чистоголовка, Вильча, Денисовичи, Парышев, Ладыжичи и Теремцы.

Рыси по своей природе одиночки. Каждая имеет свой участок территории, однако участки самцов являются смежными с двумя-тремя участками самок. Иногда животные устраивают встречи, на которых они обнюхивают друг друга и довольно сильно стучатся лбами, ведя диалог на только им понятном языке.

Для человека рысь не представляет никакой опасности. Единичные случаи нападений хищника были спровоцированы самим человеком. Как все хищники, рысь опасна, если оказаться рядом с ее детенышами.

В прошлом году в международный день рыси 11 июня "Страна" писала, что хищник успешно размножается в Чернобыльском заповеднике.

Также мы показывали фото других обитателей зоны отчуждения.