Во время карантина активизировалась нелегальная добыча янтаря в Украине.

Причем это происходит на фоне двух процессов. Во-первых, тотального падения цен на янтарь на мировом рынке. Во-вторых, попыток украинских властей легализовать его добычу.

Напомним: в конце прошлого года Рада приняла закон о легализации добычи янтаря.

А в феврале 2020 года был принят второй закон из "янтарного пакета", прописывающий рентные ставки на добычу. 5 марта этот закон подписал президент. Вот основные нововведения:

предусмотрена выдача разрешение на геологическую разведку с последующей добычей янтаря сроком на 5 лет

разрешения будут продаваться на электронном аукционе Prozzoro. Стартовая цена — 3,4 тысячи гривен за гектар участка. Размер участка — до 10 гектар.

разрешения будут продаваться на электронном аукционе Prozzoro. Стартовая цена — 3,4 тысячи гривен за гектар участка. Размер участка — до 10 гектар. до конца этого года ставка рентной платы на добычу янтаря снижается с 25% до 5%, на следующий год — до 8%, а с 2022 года она составит 10%.

добытчикам не нужно будет получать дополнительных документов, в частности, горного отвода, разрешение на снятие слоя грунта и пр.

70% ренты будет идти в государственный бюджет, 30% — в местные бюджеты

вводится уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря и отказ от рекультивации участков (от 2-3 лет до 4-7 лет за повторное нарушение)

вводятся серьезные штрафы за перевозку и сбыт нелегального янтаря — до 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов (170 тысяч гривен).

От легализации добычи янтаря государство в этом году рассчитывает получить миллиард гривен. Но собрать эту сумму будет непросто.

Падение цен на янтарь делает его легальную добычу малорентабельной. А тотальная коррупция в силовых структурах не позволяет покончить с нелегалами. Тем более, что из-за массового сокращения рабочих мест в Ураине во время карантина, а также из-за возвращения тысяч заробитчан, число желающих заработать на "черной добыче" растет.

В ситуации с добычей янтаря разбиралась "Страна".

Янтарные участки на продажу

Пока региональные власти активно готовятся к распродаже янтарных месторождений.

Житомирская областная госадминистрация еще в феврале совместно с Госгеонадра подготовила карту янтарных участков для продажи на аукционах через систему Prozorro. С молотка пустят 200 участков по 10 гектар каждый. Госгеонадра проработаю карту по результатам аэроснимков. "Зоны проведения работ и плотность выработок позволяют достаточно высоко оценивать перспективы таких участков", — сообщили в Житомирской ОГА.

В Ривненской области сейчас готовят к торгам 15 участков по 10 гектаров каждый. Как сообщили в местной обладминистрации, участки под добычу расположены в Дубровицком и Володимерецком районах.

"Спецразрешение выдается на 5 лет. Но инвесторы смогут начинать работу только после прохождения процедуры и получения заключения об оценке влияния на экологию", — заявил глава Ровненской ОГА Виталий Коваль.

Но не факт, что за участками выстроится очередь. Даже если участки будут продавать по стартовой цене, только в землю нужно вложить 340 тысяч гривен. Плюс — оборудование, работы и прочее. Общие затраты могут потянуть и на миллион гривен и больше. Когда и как эти вложения можно будет хотя бы отбить — непонятно.

Как рассказал "Стране" глава компании Right Solution (ведет легальную добычу в Житомирской области) Виктор Коц, сейчас этот бизнес фактически остановился.

"Нет спроса на янтарь. Цены на него еще в прошлом году обвалились до 400-450 долларов за килограмм, то есть, впятеро за последние пять лет. А в началом эпидемии коронавируса, продажи вообще остановились. По крайне мере, украинский янтарь, который попадал на мировой рынок через иностранных посредников, сбыть очень сложно. На данный момент его вообще нельзя продать не то, что за 400 долларов, а даже за три копейки", — рассказывает Виктор Коц.

Он рассказывает, что из 80 работников на фирме осталось четверо, а все работы приостановлены.

Одним из крупнейших покупателей янтаря на мировом рынке до недавнего времени был Китай. На китайских туристов ориентировались ювелирные магазины и во многих других странах. Но с началом эпидемии коронавируса спрос резко упал. Скажем, в российском Калининграде, по сообщению ТАСС, еще в феврале ювелирные салоны перестали закупать изделия с янтарем из-за снижения туристического потока из Китая.

На данный момент спрос со стороны Китая на янтарь так и не восстановился, а китайский, как и мировой ювелирный рынки переживают не лучшие времена.

"Наш немецкий инвестор в панике, не знает, что делать дальше, и стоит ли вообще продолжать добычу в Украине", — рассказал Виктор Коц.

Украинские янтарные магазины на время карантина закрыты. В "Янтарь Полесье" сообщили, что до 24 апреля закрыли также интернет-магазин. Отправят только заказы, сделанные до 17 марта, а остальные обработают уже после 25 апреля.Продавцы рассказывают, что спроса практически нет, несмотря на скидки до 70%.

В "Украинском янтарном доме" (торгуют янтарем-сырцом, в том числе, крупными партиями) "Стране" сообщили, что они работают, но торговля идет очень слабо, хотя цены невысокие и стартуют от 20 долларов за килограмм. Тем не менее, янтарь в карантин оказался никому не нужным.

По словам Виктора Коца, легальная добыча в нынешних условиях может заинтересовать разве что новичков, которые не ориентируются в рыночной конъюнктуре, но слышали о прибыльности янтарного бизнеса.

"У нас (в Житомирской области - Ред.) появляются отдельные бизнесмены, которые хотят добыть легально. И уже есть оформленные лицензии. Правда, говорят, что люди уже попали на деньги. Невыгодно при нынешних ценах и спросе вкладываться в добычу", — говорит он.

Копачи возвращаются

Впрочем, спад на рынке янтаря, похоже, не смущает черных копачей. В прошлом году после снижения закупочных цен, нелегальная добыча практически остановилась.

"Копачи разъехались кто куда. В основном, подались на заработки в Польшу. Но сейчас они массово вернулись. Не знаю, что будут делать. Пока о возобновлении нелегальной добычи не слышал. Особых заработков на янтаре нет", — говорит Коц.

Впрочем, в Ривненской области уже фиксируют массовые попытки копачей вернуться к старому промыслу. В начале апреля только за два дня зафиксировано три случая. По данным прокуратуры Ровненской области, на горячем поймали местного жителя, который уже установил мотопомпу около села Остривци Дубровицкого района.

В тот же день задержали еще двух копачей с оборудованием для добычи янтаря (возле села Грицьки Дубровицкого района) и др. Также недавно в Сарненском районе поймали копачей, которые пытались добывать янтарь прямо на грядках одной из местных жительниц, которая и вызвала полицию.

В марте в этом же районе в поселке Клесив накрыли группу лиц, промышляющих добычей янтаря. Правоохранители изъяли 3 авто, 8 мотопомп и 23 пожарных рукава.

Как рассказал "Стране" источник, знакомый с ситуацией на ривненском рынке янтаря, несмотря на "ненужность" камня на мировом рынке, скупщики его берут.

"Дают за килограмм до 10 долларов. Людям, которые сидят без копейки, и такие деньги за счастье, поэтому будут копать и сдавать. Но, естественно, нелегально. Тем более, что заробитчане сейчас вернулись, непонятно, смогут ли выехать в Европу после карантина, и где искать работу. А спрос на янтарь в мире рано или поздно восстановится. Поэтому тем, у кого есть деньги, сейчас выгодно скупать камень за бесценок. Его можно будет потом перепродать в разы дороже. Для нас сейчас главное, чтобы китайцы выздоровели", — говорит наш источник.