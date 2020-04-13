Народный депутат Сергей Вельможный (группа "Доверие") сообщил, что у него обнаружили осложнения, вызванные коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook.

"К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошел компьютерную томографию легких. Результат - двухсторонняя пневмония... Нет слов, я подавлен…" – говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/velmoza

Также Вельможный опубликовал снимки, сделанные в ходе визита в больницу.

Фото: facebook.com/velmoza

Напомним, о заражении Вельможного коронавирусом сообщил 21 марта его коллега по группе "Доверие" Сергей Шахов, который на тот момент находился в Александровской больнице. Сам нардеп сперва отрицал наличие болезни, хотя и прибыл с сыном в тоже медицинское учреждение после того, как почувствовал первые симптомы заболевания. По его словам, первый тест показал негативный результат. Второй тест также показал негативный результат, поэтому медики решили его выписать из больницы.

Уточним, что одним из наиболее частых осложнений, которые вызваны коронавирусом, является двустороння пневмония.

Также "Страна" писала, что Вельможный был на заседании 17 марта в Раде и выступал там. А до того был 16 марта на заседании согласительного совета.