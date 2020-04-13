Начиная с сегодняшнего дня, 13 апреля, в Испании разрешили работу предприятий, которые не относятся к критической инфраструктуре, несмотря на вспышку коронавируса. В частности возобновят работу предприятия промышленности и строительства.

Об этом сообщает El Pais.

Тем не менее в Испании из-за коронавируса остаются закрытыми школы, рестораны, бары, спортивные и культурные учреждения.

Для предприятий, которые возобновляют свою деятельность, будет опубликован специальный "протокол безопасности". Он предусматривает обязательные маски для работников и дезинфекцию.

Днем ранее мы писали, что правительство Испании, где недавно анонсировали постепенное снятие карантина, несмотря на новую вспышку коронавируса в стране, заявило, что ослабление действительно будет.

Ранее "Страна" писала, что в Испании станут бесплатно раздавать гигиенические маски в общественном транспорте