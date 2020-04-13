Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киево-Печерской Лавре зафиксировано 63 случая коронавируса. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Лавра закрывается на карантин.

Об этом мэр сообщил во время брифинга 14 апреля.

"Со случаев зарегистрированных за минувшие сутки - 63 в Киеве-Печерской Лавре. То есть там уже больше 90 подтвержденных случаев. Город сегодня отправит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для сбора образцов... Также подчеркиваю, что Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин", - рассказал Кличко.

Кроме того, мэр обратился к правоохранительным органам, чтобы они проконтролировали выполнение этого решения.

Видео: Facebook/Виталий Кличко. Смотреть с 1:18

Напомним, ранее Кличео сообщил, что в Киеве за сутки коронавирус нашли у 79 человек, двое пациентов умерли.

Как сообщалось, по данным на утро 13 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 3 102 человек.