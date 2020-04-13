По состоянию на утро понедельника, 13 апреля, в Киеве выявили уже 495 случаев заражения коронавирусом, это больше, чем в других регионах Украины.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 13 апреля сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео опубликовано в Facebook.

"За сутки количество киевлян, заразившихся коронавирусом, увеличилось на 79 человек. Из них 6 медиков. За сутки было зафиксировано еще два летальных случая", - сказал Кличко.

Из людей, заразившихся за последние 24 часа, 22 женщины от 26 до 66 лет и 57 мужчин от 18 до 74 лет. Госпитализировали 7 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции. Из случаев, зарегистрированных за прошлые сутки, 63 - в Киево-Печерской лавре.

Сообщается, что на сегодня в Киеве 12 пациентов с коронавирусом выздоровели, 9 скончались.

Видео: Facebook/ Віталій Кличко

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 3 102 человек.