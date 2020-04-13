Александр Алиев показал тест на корону. Фото: iSport.ua

Экс-полузащитник киевского Динамо и украинской сборной Александр Алиев показал результат своего теста на коронавирус, который он сдал на прошлой неделе из-за недомогания. 

Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

Тест подтвердил, что у экс-футболиста нет Сovid-19.  "Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте, как всегда, подальше. Не дождетесь!", - подписал Алиев скрин выписки из лаборатории в Instagram.

Скриншот: Instagram/Александр Алиев

Скриншот: Instagram/Александр Алиев

Ранее Александр Алиев признался, что не верит в существование коронавируса, а также назвал "фейком" новости о смертях в Италии.

Напомним, по данным на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3102 случая заражения СOVID-19, а также 93 смерти.

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