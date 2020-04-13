Секретарь Конвенции ООН по биологическому разнообразию Элизабет Марума Мрема сообщила, что необходимо запретить торговлю дикими животными, чтобы предупредить вспышки коронавируса в будущем.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы знаем, что за последние 60 лет большинство новых заболеваний, которые передаются от животного человеку, появилось в результате деятельности человека", - сказала она.

Чиновница утверждает, что покупка и продажа животных на рынках может стать "угрозой для здоровья людей, а также для тех видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения".

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала людей не планировать летний отпуск из-за распространения коронавируса. Причиной этого является то, что никто не может дать достоверный прогноз на июль и август.

Ранее Урсула фон дер Ляйен призывала так же создать для Европы новый "план Маршалла", чтобы преодолеть кризис, который может возникнуть из-за коронавируса.