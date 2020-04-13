В воскресенье, 12 апреля, по США, которые стали мировым центром пандемии коронавируса, пронеслась серия мощных торнадо. По предварительным данным, погибли не менее шести человек.

Об этом сообщает CNN.

Стихия бушевала на юго-восточном побережье США. Наибольший ущерб торнадо нанесло округам Ковингтон, Сосо и Джонс. Точное число погибших и раненых пока не установлено. Стихия разрушила дома и повредила автомобили.

В Луизиане и Миссисипи по состоянию на вечер 12 апреля зафиксировали удар уже более 25 торнадо, сильнейшие из которых достигали скорости 320 км/ч. В штате Техас смерч пронесся в 50 километрах от Остина. В Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.

В ближайший день угроза торнадо, по данным синоптиков, сохраняется для 20 штатов, где проживают около 95 млн человек. Убежища для местных жителей открыли, несмотря на эпидемию коронавируса.

Видео: YouTube/ Malkeet Singh

These tornadoes were BAD. This is from my sister’s live. I don’t own this. I’m not selling it. Please do not contact me about using it. I’m not giving out her name. I just want people to know what’s going on in the South. #Mississippi #tornado pic.twitter.com/ERgtiOoIIG — Carole Baskin Hate Account (@theori) April 13, 2020

Фото: Twitter/ @HydroseOfficial

Напомним, по состоянию на 12 апреля количество зараженных коронавирусом по всему миру достигло 1,18 млн человек. Почти половина из них - в США.