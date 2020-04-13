По США пронеслось мощное торнадо. Фото: Twitter/ AaronRigsbyOSC

В воскресенье, 12 апреля, по США, которые стали мировым центром пандемии коронавируса, пронеслась серия мощных торнадо. По предварительным данным, погибли не менее шести человек. 

Об этом сообщает CNN.

Стихия бушевала на юго-восточном побережье США. Наибольший ущерб торнадо нанесло округам Ковингтон, Сосо и Джонс. Точное число погибших и раненых пока не установлено. Стихия разрушила дома и повредила автомобили.

В Луизиане и Миссисипи по состоянию на вечер 12 апреля зафиксировали удар уже более 25 торнадо, сильнейшие из которых достигали скорости 320 км/ч. В штате Техас смерч пронесся в 50 километрах от Остина. В Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.

В ближайший день угроза торнадо, по данным синоптиков, сохраняется для 20 штатов, где проживают около 95 млн человек. Убежища для местных жителей открыли, несмотря на эпидемию коронавируса.

Видео: YouTube/ Malkeet Singh

Торнадо в США

Фото: Twitter/ @HydroseOfficial

Напомним, по состоянию на 12 апреля количество зараженных коронавирусом по всему миру достигло 1,18 млн человек. Почти половина из них - в США.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться