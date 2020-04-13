В четверг, 16 апреля, Национальный банк Украины выпустит памятные монеты номиналом в 5 гривен, посвященные Свято-Михайловскому монастырю.

Об этом говорится на странице регулятора.

"Памятные монеты "Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь" вводятся в обращение с 16 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что монеты будут выпущены из серебра и нейзильбера.

Фото: bank.gov.ua

Напомним, Национальный банк Украины согласовал продление на три месяца действие карточек, у которых заканчивается срок. Такая мера связана с необходимостью соблюдать изоляцию.

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