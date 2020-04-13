Кандидат на пост президента гранда мирового футбола, каталонской Барселоны Виктор Фонт предрек тяжелый экономический и спортивный кризис для команды.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"В течение долгого времени мы предупреждали, что клуб полностью движется к "идеальному шторму". Клуб должен найти замену лучшему поколению футболистов в истории, построить новый спорткомплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми возможностями", - отмечает Фонт.

"Мы пережили осуждение клуба за дело Неймара, разногласия между игроками и сотрудниками с руководителями и менеджерами. Давайте добавим сюда нестабильную спортивную политику, распад совета директоров и значительное сокращение доходов из-за пандемии - в результате возникает угроза экономического и морального банкротства. Игра окончена", - отметил Фонт.

Ранее стало известно, что Барселона пошла на 70-процентное сокращение зарплаты на период карантина. Кроме того, футболисты решили сделать дополнительные взносы, чтобы персонал клуба мог получать зарплату в полном объеме.

В настоящее время президентом Барсы является Хосеп Бартомеу, он руководит клубом с января 2014 года. Следующие выборы президента клуба пройдут в 2021 году.

Напомним, вице-президент Барселоны, который плотно общался с Месси и другими игроками, заразился коронавирусом.