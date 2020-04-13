В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с сотрудниками лесной охраны Государственного агентства по управлению зоной отчуждения продолжают тушение пожаров в Корогодском и Денисовецком лесничествах.

Об этом сообщает пресс-службы ГСЧС в Facebook.

"Ситуация в Корогодском лесничестве полностью контролируется, привлечены все необходимые силы и средства: 140 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС более 90 человек и 20 единиц техники. Принимаются меры по локализации данного очага пожара", - говорится в сообщении.

В Денисовецком лесничестве продолжаются работы в районе населенного пункта Новый Мир, где отмечается горение травяного настила и лесной подстилки. На данном участке работает более 250 человек и около 60 единиц техники, из них большее количество от ГСЧС - более 200 пожарных и 40 единиц техники.

По состоянию на утро понедельника, 13 апреля, пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован.

Всего в зоне отчуждения привлечены 390 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС более 300 работников и 60 единиц техники, в том числе авиации.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,011 мР/час, область - в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,020 мР/час при допустимом уровне в 0,055 мР/час).

Скриншот: Facebook ГСЧС

Фото: Facebook ГСЧС

Напомним, уже десятый день горит Зона под Чернобылем. Сильный пожар начался еще в субботу, 4 апреля, за все время сгорели уже 12 сел.

Отметим, что огонь охватывал территорию в 100 гектар, а радиация в эпицентре пожара превышает допустимые нормы. По данным на утро понедельника, пожар перебрался на левый берег реки Припять и подбирается к атомной станции.