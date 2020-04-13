В России количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 2 558 человек. Общее число больных теперь составляет 18 328 россиян.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Так, новые вспышки были зафиксированы в 62 регионах страны. Больше всего зараженных в Москве – 1 355 человек. В Подмосковье обнаружено 495 новых случаев заболевания. В Петербурге – 121 зараженный, в Тверской области – 44, а в Краснодарском крае – 41.

За сутки количество умерших возросло до 148 человек.

Фото: t.me/rian_ru

Днем ранее мы писали, что количество зараженных коронавирусом в России составляло 15 770 человек.

Напомним, что в Москве и Подмосковье усиливаются карантинные меры по борьбе с распространением коронавируса. Теперь жителям столицы и области необходимо оформить цифровой пропуск для поездок на любом виде транспорта.