Певец Михаил Хома (Dzidzio), который исполняет гимн Украины перед играми национальной сборной по футболу, выпустил композицию "Молитва за Украину".

Клип опубликован на официальном канале музыканта в YouTube.

Идея записать "духовный гимн Украины" возникла в ходе совместной работы с Молодежным симфоническим оркестром Украины над проектом "Государственный Гимн Украины". Музыкант утверждает, что сделать это в столь сжатые сроки было невозможно, но он настоял.

"У нас сложилась отличная команда вместе с молодыми талантливыми музыкантами со всей Украины и молитву они исполнили вместе со мной впервые. Работа над "Молитвой" завершилась в особый день - на Благовещение", - рассказал Михаил Хома.

Режиссером видео стал Владимир Шурубура. Основной локацией стал Софийский собор (София Киевская).

Видео: YouTube/ DZIDZIO

Напомним, в декабре 2018 года 24-летний россиянин избил музыканта Dzidzio.