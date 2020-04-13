Британский математик и создатель математической модели жизни Джон Конвей скончался от коронавируса на 82 году жизни.

Об этом сообщил его коллега Сэм Вонг в Твиттере.

"С сожалением сообщаю, что мой коллега Джон Конвей ушел из жизни. Его смерть была внезапной, лихорадка началась в среду", - написал Вонг.

По его словам, кончина Конвея - это часть тяжелых потерь от коронавируса в Нью-Джерси.

Скриншот: Twitter/Сэм Вонг

Математик широко известен как создатель клеточного автомата "Жизнь" (клеточный автомат это дискретная модель, изучаемая в математике, теории вычислимости, физике, теоретической биологии и микромеханике - Ред.), также он описал сюрреальные числа и три простые спорадические группы, названные в честь него группами Конвея.

Ученый сформулировал гипотезу чудовищного вздора, выпустил несколько книг, а также вместе с коллегами написал "Атлас конечных групп", работа над которым заняла почти 15 лет. Конвей увлекался комбинаторной теорией игр, теорией узлов, теорией чисел и теорией групп.

Напомним, вчера умер монах Киево-Печерской Лавры Нектарий, у которого был диагностирован коронавирус.

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