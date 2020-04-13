Врачей киевской "скорой" за минувшие выходные 11 и 12 апреля вызывали из-за подозрения на коронавирус Covid-19 102 раза. Каждый день у них было по 50 вызовов и более.

Об этом сообщает "УНН".

Так, в течении 11 апреля работники "скорой" выезжали на 52 вызова, а 12 апреля – на 50 вызовов.

Более того, всего за выходные "скорая" выезжала на 1 749 экстренных вызовов. Помощь была оказана 199 взрослым и 31 ребенку, которые получили травмы.

Напомним, по состоянию на понедельник, 13 апреля, Киев вышел в лидеры Украины по количеству зараженных коронавирусом. Официально в столице подтверждены уже 495 фактов заболевания.

Также "Страна" писала, что в Украине, на утро 13 апреля зафиксировано уже 3 102 случая коронавирусной болезни. А вчера, 12 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 2 777. Всего же за минувшие сутки в стране зафиксировано 325 новых случая заражений.