В среду, 15 апреля, Кабмин рассмотрит вопрос урегулирования оборота препарата "Плаквенил", который используют для лечения коронавируса. Также правительство изменит постановление о надбавке для медработников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 13 апреля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"На ближайшем заседании правительства, которое состоится в среду, будет урегулирован вопрос по группе больных пациентов в стране, которые лечились таким препаратом как "Плаквенил" - сказал Степанов.

По его словам, из-за того, что "Плаквенил" избавляет от симптомыов коронавируса, препарат исчез из аптек.

"Мы нашли решение - он будет введен в перечень лекарственных средств, которые идут по программе "Доступные лекарства" для того, чтобы с помощью электронных рецептов он был в аптеках и был контролируемый оборот этого лекарственного средства", - сказал Степанов.

Кроме того, по данным министра, на ближайшем заседании правительства будут внесены изменения в постановление относительно урегулирования вопроса заработной платы в 300% для медицинских работников за март за счет медицинской субвенции, которая уже перечислена в регионы.

Видео: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України. Степанов о заседании Кабмина - с 05:15

Напомним, по состоянию на 13 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 3 102 человек.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 13 апреля.