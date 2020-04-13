В понедельник, 20 апреля, в Украине не будут работать все банки. Выходной день приурочен к Пасхе, которую будут отмечать 19 апреля.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ пишут "Украинские новости".

Уточняется, что этой весной 2020 года украинские банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая. В Нацбанке напомнили, что в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего дня.

Поэтому для банковской системы Украины, как и в целом для государства, 20 апреля и 1 мая в этом году будут выходными днями. Кроме того, выходными в текущем году также будут 11 мая, 8 и 29 июня, 24 августа, 14 октября и 25 декабря.

Напомним, в связи с карантином в Украине крупнейшие банки объявили об изменениях в работе.