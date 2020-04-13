По состоянию на понедельник, 13 апреля, Киев вышел в лидеры Украины по количеству зараженных коронавирусом. Официально в столице подтверждены уже 495 фактов заболевания.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Так, на первом месте Киев с 495 случаями заражения. Дальше идет Черновицкая область – 462 факта заболевания. На третьем месте оказалась Ивано-Франковская область – 300 зараженных коронавирусом.

Меньше всего больных Covid-19 зафиксировано в Хмельницкой (22 случая), Харьковской (11 заболевших) и Донецкой областях (11 зараженных).

Напомним, в Украине, на утро 13 апреля зафиксировано уже 3 102 случая коронавирусной болезни. А вчера, 12 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 2 777. Всего же за минувшие сутки в стране зафиксировано 325 новых случая заражений.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и мир сражаются с пандемией коронавируса.