Расследование журналистов позволило выяснить интересную информацию об ученой из Китая, которая раньше всех обнаружила и изучила коронавирус Covid-19. Однако она была вынуждена молчать из-за давления руководства.

Об этом сообщает MSN.

Вирусолог Ши Чженли из провинции Ухань оказалась первой, кто установил сходство между возбудителем инфекции и семейством коронавируса. Также ученый рассказала о ранних этапах исследования Covid-19 и действиях властей Китая.

По ее словам, ученые еще в декабре прошлого года получили образцы нового вируса от первых зараженных, после чего три дня секвенировали гены (секвенирование это определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности - Ред.). Данные были готовы уже ко 2 января, но директор Института вирусологии Уханя Яньи Ван приказал персоналу не раскрывать никакой информации об этой работе.

После этого Ши и ее сотрудники оказалась изолированы из-за условий жесткого карантина в Ухане.

А после того, как ученые начали распространять информацию о болезни, их задержала местная власть за публикацию "неуместной информации". Их обвинили в том, что они сеют панику. Попытки рассказать правду о коронавирусе в сети также закончились неудачей – полиция предупредила их о распространении "ложной информации".

Напомним, китайские врачи-инфекционисты полагают, что этим летом человечество не сможет побороть пандемию коронавируса. А это чревато новой волной распространения Covid-19 - уже к зиме 2020 года.

Ранее Чжан Вэньхуан прогнозировал, что пандемия коронавируса в Европе затянется. На то, чтобы полностью победить Covid-19, по его мнению, может понадобиться до двух лет.