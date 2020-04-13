На внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 13 апреля, депутаты будут голосовать без обсуждений почти за все вопросы повестки дня. Исключение составят законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год и проекты постановлений об отмене закона о рынке земли.

Об этом в эфире "Сніданка з 1+1" сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, видео обнародовано в YouTube.

"У меня было совещание с представителями депутатских фракций и групп на прошлой неделе, мы обсуждали и вопрос рассмотрения законопроектов на этом внеочередном заседании. Скорее всего, вопрос относительно внесения изменений в госбюджет будет обсуждаться и вопрос относительно проектов постановлений, заблокировавших подписание закона о рынке земли - тоже, возможно, будет обсуждаться", - сказал Разумков.

По его словам, что касается остальных вопросов, то предварительно парламентарии договорились голосовать без обсуждения - чтобы как можно быстрее их рассмотреть и принять.

Видео: YouTube/ Сніданок з 1+1. Разумков о голосовании - с 03:30

Напомним, "Страна" писала о том, что на текущей рабочей неделе возможны два внеочередных заседания Верховной Рады. Одно в понедельник, 13 апреля, а второе ориентировочно пройдет в среду, 15 марта.