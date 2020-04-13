В понедельник, 13 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,2022 грн, что на 5 копеек меньше по сравнению с прошлым банковским днем.

Об этом сообщает сайт регулятора.

Так, официальный курс доллара к гривне был установлен на уровне: 27,2022 грн за 1 доллар. При этом курс доллара 10 апреля был установлен на уровне 27,2598 грн.

Евро сегодня подешевел на 7 копеек. За него нужно будет заплатить 29,5606 грн. А в пятницу, 10 апреля, он стоил 29,6382 грн.

При этом российский рубль немного подорожает: за 10 рублей нужно будет отдать почти 3,7 грн.

Напомним, в понедельник, 13 апреля, Верховная Рада рассмотрит проект изменений в бюджет на 2020 год, который предусматривает, что среднегодовой курс доллара будет в районе 29,5 гривен за одну единицу американской валюты. Для того, чтобы выйти на этот показатель, необходимо, чтобы все оставшиеся месяцы доллар торговался по 30,5 грн и выше.

Также "Страна" писала, что доллар обвалили на крупном сливе валюты и о слухах по распродаже "Нафтогаза".