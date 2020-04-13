В понедельник 13 апреля начинается вторая неделя проекта Всеукраинская школа онлайн. Фото: Pixnio

В понедельник, 13 апреля, в Украине стартует вторая неделя обучения во "Всеукраинской школе онлайн". Теперь в Министерстве образования обозначили точное время выхода каждого урока.

Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба МОН.

"Для того, чтобы вы могли эффективно спланировать свое обучение, рассказываем вам о расписании уроков на YouTube-канале МОН, темах, которые будут освещаться на этой неделе, а также напоминаем о ссылках, где вы всегда сможете найти нужные вам уроки", - сказано в сообщении. 

Расписание второй недели выглядит так: 

  • 1 урок - 10:00
  • 2 урок - 10:30
  • 3 урок (зарядка) - 11:00
  • 4 урок - 11:15
  • 5 урок - 11:45
  • 6 урок (зарядка) - 12:15
  • 7 урок - 12:30

Всеукраинская школа онлайн. Расписание

Всеукраинская школа онлайн. Расписание

Всеукраинская школа онлайн. Расписание

Всеукраинская школа онлайн. Расписание

Всеукраинская школа онлайн. Расписание

Всеукраинская школа онлайн. Расписание

Всеукраинская школа онлайн. Расписание

Скриншот Телеграм-канала МОН

Скриншот, расписание: t.me/UAmonogram

Напомним, "Страна" рассказывала о том, почему так много ляпов в телеуроках на карантине.

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