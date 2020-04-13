В понедельник, 13 апреля, в Украине стартует вторая неделя обучения во "Всеукраинской школе онлайн". Теперь в Министерстве образования обозначили точное время выхода каждого урока.

Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба МОН.

"Для того, чтобы вы могли эффективно спланировать свое обучение, рассказываем вам о расписании уроков на YouTube-канале МОН, темах, которые будут освещаться на этой неделе, а также напоминаем о ссылках, где вы всегда сможете найти нужные вам уроки", - сказано в сообщении.

Расписание второй недели выглядит так:

1 урок - 10:00

2 урок - 10:30

3 урок (зарядка) - 11:00

4 урок - 11:15

5 урок - 11:45

6 урок (зарядка) - 12:15

7 урок - 12:30

Скриншот, расписание: t.me/UAmonogram

Напомним, "Страна" рассказывала о том, почему так много ляпов в телеуроках на карантине.