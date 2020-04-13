Сегодня стартует вторая неделя онлайн-занятий для школьников. Полное расписание
В понедельник, 13 апреля, в Украине стартует вторая неделя обучения во "Всеукраинской школе онлайн". Теперь в Министерстве образования обозначили точное время выхода каждого урока.
Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба МОН.
"Для того, чтобы вы могли эффективно спланировать свое обучение, рассказываем вам о расписании уроков на YouTube-канале МОН, темах, которые будут освещаться на этой неделе, а также напоминаем о ссылках, где вы всегда сможете найти нужные вам уроки", - сказано в сообщении.
Расписание второй недели выглядит так:
- 1 урок - 10:00
- 2 урок - 10:30
- 3 урок (зарядка) - 11:00
- 4 урок - 11:15
- 5 урок - 11:45
- 6 урок (зарядка) - 12:15
- 7 урок - 12:30
Скриншот, расписание: t.me/UAmonogram
Напомним, "Страна" рассказывала о том, почему так много ляпов в телеуроках на карантине.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.