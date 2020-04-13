Обновленный проект изменений бюджета Украины на 2020 год, в котором порезаны многие статьи расходов из-за эконономического кризиса, тем не менее, сохранил финансирование ряда явно необязательных в нынешних условиях программ.

В частности, он предусматривает выделение городскому совету Яремче в Ивано-Франковской области 70 млн гривен. Деньги должны пойти на строительство биатлонического комплекса.

Об этом говорится в проекте документа, который размещен на сайте Верховной Рады.

"Субвенция из государственного бюджета городскому бюджету м. Яремче (для Поляницкого сельского совета) на строительство современного биатлонного комплекса в с. Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Скриншот: rada.gov.ua

Напомним, в воскресенье, 12 апреля, Кабинет министров Украины внес очередные правки в изменения Госбюджета, которые Верховная Рада будет голосовать в понедельник. В новой версии бюджета заложен спад экономики на 3,9%, а также среднегодовой курс доллара в 29,5.

Детальнее о нововведениях бюджета-2020 "Страна" разбиралась в материале, как еще Кабмин хочет перекроить бюджет.