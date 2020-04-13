В понедельник, 13 апреля, в Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить пожары. Здесь горят травяной настил и лесная подстилка, огонь распространяется в трех лесничествах - Корогодском, Котовском и Денисовецком.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Тушением пожара занимаются не только спасатели, но и работники лесной охраны Госагентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Сейчас в зоне наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. С огнем борются уже 366 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 307 человек личного состава и 63 единицы техники (в том числе 3 самолета Ан-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 12 апреля осуществлено 143 сброса - 370 тонн воды).

Напомним, пожар в чернобыльских лесах вспыхнул в субботу, 4 апреля. Нейтрализация огня была осложнена повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения.

Также мы писали, что в зоне отчуждения по состоянию на 12 апреля уже горели села, пожары подбирались к Чернобыльской АЭС.