Крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники "Южмаш", расположенное в Днепре, с 2014 года и по сей день находится в глубоком кризисе. Заказов не хватает, денег нет, а работники идут под сокращение.

Об этом говорится в статье BBC News Украина.

Так, сегодня предприятие работает в сложных условиях. Предприятие сильно подкосил разрыв торгово-экономических отношений с Россией в 2014 году. И за 5 лет конфликта на Донбассе оно так и не получило оборонный заказ от государства, накопило семимесячный долг перед работниками, должно 210 млн гривен энергопоставщикам и сокращает штат.

Часть своей территории завод сдал в аренду - одни там изготавливают трамваи, другие занимаются очищенной питьевой водой. Кроме того, за последние 13 лет число сотрудников завода сократилось с 13 000 до 4 800. Работники выходят на смены один день в неделю. Также большие проблемы с выплатой зарплаты - некоторые не получили даже деньги за весну прошлого года.

Предприятие, по словам работников, не только частично остановило производство, но и выживает без элементарных бытовых условий. Вода на завод подается по графику, а отопления в некоторых цехах нет уже около 5 лет.

По словам представителей завода, к 2014 году "Южмаш" совместно с РФ работал над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт" (плавучий космодром для запуска ракет "Зенит-3SL"). Такая работа составляла около 70% загруженности космического направления завода. После начала конфликта в Донбассе в 2014 году все работы по проекту остановили.

В 2017 году состоялось возрождение "Морского старта", за два года "Южмаш" рассчитался с задолженностями, но к 2019 году программу заморозили и завод снова начал накапливать долги. Также по требованию Службы экспортного контроля, разорвали договоры на поставку в Россию шасси для пассажирских самолетов Ан-148, хотя такая продукция не входила в перечень военного партнерства.

При этом на предприятии не понимают отсутствие госзаказа в оборонном секторе. Например, не ставятся реальные задачи разработать ракетные комплексы, способствующие обороноспособности страны. Несколько раз на завод приезжал Петр Порошенко за время своего президентства, обещал госзаказы, но до реальных действий так и не дошло.

В июле прошлого года приезжал туда и Зеленский. Внимательно выслушал проблемы, пообещал отдельно обсудить с руководством завода вопрос государственного заказа и уехал. При этом на заводе говорят, что предприятие предлагало государству управляемое ракетное высокоточное вооружение, но Министерство обороны почему-то не заинтересовалось.

Да и вообще с ракетными заказами для Вооруженных сил ситуация очень неоднозначна. В начале года в СМИ появилась информация, что проект оборонного заказа на 2020 год ликвидирует ракетную программу Украины, а потому закупки новых ракет - под вопросом. Правда, Минобороны сразу опровергло эти заявления, заявив, что по сравнению с прошлым годом финансирование ракетной программы в этом году увеличили на 300 млн грн. Или придется из этих заказов то "Южмаша" - неизвестно.

На сегодня в некоторых международных проектах завод таки участвует. Именно они помогают ему еще держаться на плаву. В частности, "Южмаш" производит ракетные двигатели для европейской легкой ракеты "Вега" по заказу итальянской компании AVIO, а также оборудование для ракетоносителя "Антарес" по заказу американской компании Northrop Grumman, что доставляет грузы на Международную космическую станцию. Интересно, что для их выпуска "Южмаш" использует российские металлы, в частности алюминий.

Информация о российском алюминии наделала шума в прошлом году, ведь Украина прекратила всякое сотрудничество с Россией в военно-технической сфере. Но именно в этой ситуации нет нарушения законодательства, ведь российский алюминий поставляют в рамках международного, а не двустороннего проекта. Это как раз тот путь, которым можно обойти запреты на закупку критически важного российского металла.

Ситуация на заводе осложняется еще и тем, что на его территории хранится жидкое ракетное топливо - гептил. Из-за отсутствия денег на его утилизацию и долги за электроэнергию существует угроза взрыва, от которого, по данным ГСЧС, пострадают около 100 тысяч жителей Днепра.

В Государственном космическом агентстве отмечают, что руководство проводит аудит этого направления, по результатам которого планируется подготовить стратегию реформирования космической отрасли в целом.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Украине уничтожили киевский завод "Буревестник", выпускавший ИВЛ.