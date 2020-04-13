Пожары в Чернобыле и Зоне вокруг него не утихают. Здесь уже выгорают заброшенные села, которые стояли невредимые с момента аварии на атомной станции в 1986 году.

При этом, если верить официальным источникам, количество пожаров стало меньше. Тем не менее, видео и фото, которые публикуются из Зоны, существенно подрывают оптимизм. К тому же пламя отчетливо подбирается все ближе к ЧАЭС.

С пожарами власти не могут справиться уже десять дней. Виной тому запущенная инфраструктура, нулевая подготовка к таким ЧП, а также человеческие и природные факторы - от поджигателей травы до сухой зимы и весны, что провоцирует горение.

"Страна" разбиралась, как и почему до сих пор бушуют пожары в Чернобыле.

Сгорели 12 сел, пламя бушует рядом с Чернобылем

Вчера в Сети появилось много данных о том, что в Чернобыльской зоне пожары начали бушевать сильнее.

Об этом написала в Facebook сотрудница пресс-службы НАЭК "Энергоатом" Наталья Дегтяренко.

По ее словам, сгорели территории бывших сел Лелив, Копачи, Полесское, Грезля, Рудня-Грезлянская, Ковшиловка, Варовичи, Буда-Варовичи, Мартыновичи, Смарагдовый, Волхов и Чистогаловка. Также уничтожена огнем территория Рыжего леса, закрытый военный город Чернобыль-2.

От пожара пострадал и сам Чернобыль. Огонь бушует и неподалеку от спецпредприятия "Вектор-2".

"Прекратите наконец-то врать! Что вы якобы контролируете ситуацию.

О каком "горении травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами" вы твердите?! Сейчас ситуация неконтролируемая – она критична. От всего сердца спасибо пожарным и спасателям! Спасибо так же, как в 1986 году!" – написала Дегтяренко. По ее словам, пламя перекинулось на левый берег Припяти.

Одновременно пользователи Сети начали выкладывать фото и видео масштабных пожаров.

В частности, вот так горит село Полесское.

В интернете также появилось видео, снятое с объекта укрытия возле ЧАЭС, которое подтверждает слова сотрудницы "Энергоатома". В ролике заметно, что огонь все ближе подбирается к АЭС.

Видео: YouTube/ Новости Украина. Мир

Еще одно видео того, как горит Зона, выложили "сталкеры", которые бродят по этой местности.

Кроме того, появились фото пожара. В том числе и из космоса.

Снимок пожаров в зоне отчуждения из космоса

При этом пожарные, которые работают в Зоне, спят прямо на земле от усталости.

Что происходит в Зоне по официальным данным

На утро 13 января, по официальным данным, ситуация такова. Продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. За вчерашний день на эту территорию сбросили 306 тонн воды. Это 111 сбросов.

При этом, судя по фотографиям, опубликованным на сайте ГосЧС, в зоне отчуждения горят села, о которых ведомство в своих пресс-релизах вообще не упоминает.

Зато о конкретных населенных пунктах по состоянию на вечер воскресенья рассказывало Госагентство по управлению Зоной отчуждения. Пожар локализуется в районе сел Чистогаловка, Варовичи и Лелев, поселков Полесское, Тарасы и Владимировка.

Все это - во-первых, юго-западная часть Зоны, на стыке Житомирской и Киевской областей. Во-вторых - район, прилегающий к Припяти.

Вот карта пожаров по состояню на 12 апреля. По ней видно, что огонь охватил берега водоема-охладителя ЧАЭС. И вплотную подходит к правому берегу реки Припять.

При этом информацию сотрудницы "Энергоатома" о том, что пожар уже перекинулся на левый берег Агентство по управлению Зоной опровергает.

Если сравнить с такой же картой за 11 апреля, заметно, что в воскресенье пожаров стало меньше.

Судя по онлайн-карте агенства, на сегодня превышения радиационного фона нет.

Как началось и причины пожара

Первые возгорания в Зоне отчуждения начались 3 апреля в районе поселка Народичи. В следующие два дня ветер резко усилился, и пожар начал распространяться дальше с высокой скоростью на северо-восток.

Дойдя до реки Уж, огонь перекинулся на молодые сосны и березняк, что еще больше усилило горение. Уже тогда начали применять авиацию для тушения пожаров. Однако, власти утверждают, что появились новые поджоги.

Уже 3-4 апреля чернобыльскую гарь чувствовал весь Киев, люди закрывали форточки и старались не выходить на улицу без необходимости.

Обстановка с воздухом в столице резко ухудшилась. Через несколько дней - 10 апреля - в Киев проник цезий-137 - правда, как утверждается, в безопасных концентрациях.

На данный момент звучат цифры, что огнем охвачено около ста гектаров Зоны отчуждения.

Среди причин главной считается поджог сухой травы селянами. Первого поджигателя задержали 6 апреля, еще двух - 10-го. Это произошло вблизи села Рубежовка того же Народичского района. Лесники во время обхода задержали двух мужчин, один из которых поджигал поле, а другой - лесополосу.

Сопутствующие причины - это неумение властей ликвидировать лесные пожары.

"Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно и возможности подвезти технику. На развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет, но мы должны осуществлять первоочередные меры уже сегодня, потому что впереди сезон опасной жары", - заявила 10 апреля и.о. руководителя госагенства по управлению Зоной Екатерина Павлова.

По данным Натальи Дегтяренко из "Энергоатома", противопожарная вырубка в Зоне и оборудование территорий выполняется только "на видных местах".

А вот триггер возгораний - достаточно сухая зима. То есть палят траву каждый год, но в этом леса из-за малого количества дождей и снега особенно сильно горят.

И такая ситуация - по всей Украине.

Детальнее о причинах пожаров можно прочитать в материале "Страны" "Селяне думают, что это полезно". Почему в Чернобыле и по всей Украине горят леса.