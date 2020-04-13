Физическая дистанция защищает от заражения лучше защитной маски. Фото: "Страна"

В случае, если здоровый человек не находится с больными в одном помещении, то его лучше защитит от инфицирования не маска на лице, а соблюдение физической дистанции. 

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, пишет "Коммерстант".

Так, по ее словам, использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.

"Но если только носить маску, а не соблюдать дистанцию, не мыть руки - человек точно заболеет. Тогда маска только причинит вред", - сказала Вуйнович. 

Она уточнила, что если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна.

"Если он находится в толпе, тогда да, я бы рекомендовала маску. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска",- сказала Вуйнович.

Напомним, в Минздраве рассказали, как правильно носить и утилизировать защитную маску.

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