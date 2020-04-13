В Николаевской области, где зафиксировали уже пять случаев инфицирования коронавирусом, хоронить пациентов с Covid-19 в случае их смерти будут в спецмешках и закрытых гробах, а на кладбище им отведут специальное место.

Об этом в ходе онлайн-трансляции заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, видео обнародовано в Facebook.

Сенкевич заявил, что ему непонятно, почему люди выходят на улицу и не соблюдают при этом безопасную дистанцию.

"Может, для вас это станет дополнительным стимулом, чтобы не выходить (на улицу - Ред.) и не подвергать опасности... Людей, которые умрут от коронавируса, будут выдавать в закрытых гробах. Мы закупаем специальные анатомические мешки. И тех, кто умер от коронавируса, будут "запаковывать" в эти мешки и будут хоронить в закрытых гробах, чтобы не заразить всех других", - сообщил Сенкевич.

Мэр Николаева напомнил, что уже известно, что после смерти люди могут также быть разносчиками вируса.

"Что это означает? Что тех людей, которые умрут от этого, будут хоронить на отдельном месте на кладбище, как когда-то хоронили "чумных". Может, такая невеселая штука сделает вас немного более разумными", - сказал мэр Николаева.

Видео: Facebook/ Олександр Сєнкевич. О похоронах - с 01:34

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, как правильно хоронить умерших от коронавируса: нельзя целовать покойника, нужно соблюдать дистанцию.