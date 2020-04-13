Сегодня, 13 апреля, в Пхеньяне, открылась третья сессия 14 созыва Верховного народного собрания (парламент страны - Ред.). Однако лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не присутствовал в зале заседаний.

Обязанности спикера исполнял первый заместитель председателя Госсовета страны Цой Рен Хэ. Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Заседание парламента состоялось на два дня раньше анонсированной даты. Причины отсутствия северокорейского лидера не уточняются.

На третьей сессии ВНС КНДР 14-го созыва уже принят ряд кадровых решений.

Членами Госсовета КНДР стали - Ли Бён Чхор, Ким Хён Чжун, Ким Чон Гван, Ли Сон Гвон, Ким Чон Хо

Сохранили свои посты в Кабинете министров - вице-премьер Ян Сын Хо, министр освоения природных ресурсов Ким Чхор Су, министр машиностроительной промышленности Ким Чон Нам, министр легкой промышленности Ли Сон Хак.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2020 году КНДР уже запустила две ракеты в сторону Японского моря.

Так же мы рассказывали, что Северная Корея тайно попросила помощи для борьбы с коронавирусом.