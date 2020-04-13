Хорошая и оптимистичная новость пришла из Кременчуга. Мэр города Виталий Малецкий заявил о том, что первые женщины, зараженные коронавирусом прошли курс лечения и благополучно излечились.

Об этом градоначальник написал в соцсети.

"Две пациентки, мать и дочь, которые первыми заболели Covid-19 в Кременчуге - выздоровели! Это подтверждено лабораторно двумя ПЦР-тестами, которые показали отрицательные результаты. От всего города благодарю наших врачей за их сверхусилия в борьбе с Covid-19", - написал Виталий Малецкий.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые показали 3D-модель, как коронавирус распространяется при кашле.

Так же мы рассказывали, что вирусологи Японии нашли лекарство, которое блокирует активность коронавируса. Им оказалось уже известное и проверенное средство.