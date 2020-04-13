В Японии ученые-вирусологи определили полезные свойства уже известного препарата, который может стать эффективным в борьбе с коронавирусом.

Медики из университета Токай в Исехаре открыли, что препарат нелфинавир может блокировать активность и репликацию коронавируса SARS-CoV-2 (он является возбудителем инфекции Covid-19 - Ред.).

Результаты исследования японских вирусологов приводит научный портал bioRxiv.

Нелфинавир - антиретровирусный препарат. Его используют для лечения ВИЧ в сочетании с подобными лекарствами. Японские ученые изучили девять схожих препаратов и посмотрели на то, как они влияют на частицы нового коронавируса. В результате они нашли закономерность в использовании нелфинавира и снижении репликационной активности SARS-CoV-2.

Медики при этом отметили, что проверенного средства против нового коронавируса все еще нет, поэтому нужно тестировать эффективные противовирусные препараты.

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