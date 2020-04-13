Отставка министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, из-за проваленного старта комендантского часа в стране - не состоялась.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не принял его заявление и посчитал, что министр должен и далее выполнять свои обязанности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера.

"Отставка министра не была принята, он продолжит выполнять свои обязанности", - уточнили в администрации Эрдоган.

Напомним, что глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил об отставке из-за неэффективного старта комендантского часа. Накануне его введения сотни тысяч жителей крупных городов выстроились в очереди в супермаркетах.

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