Николаевская область дольше остальных регионов Украины не фиксировала случаев инфицирования коронавирусом. Но и этот бастион пал. В субботу, 11 апреля здесь появились первые два пациента с Covid-19.

А по состоянию на 20:00 12 апреля в области официально подтвердили уже пять случаев заражения коронавирусом.

"Первыми заболели две женщины пенсионного возраста, жительницы села Вороновка Вознесенского района. В настоящее время они находятся на стационарном лечении в областном центре лечения инфекционных болезней.

По факту обнаружения этих случаев проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследования, выявлено еще три положительных результата среди контактных лиц. Из них два человека живут в селе Вороновка, одна в городе Вознесенске.

Противоэпидемические мероприятия в очаге заболевания продолжаются. В настоящее время проведено определение расширенного круга контактных в количестве 17 человек, которые требуют срочного лабораторного обследования", - рассказали в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине из-за коронавируса резко вырастет внешний и внутренний долг.