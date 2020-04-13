В ночь на 14 апреля в Киеве на Харьковском Шоссе, возле института Химии, произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Министерства внутренних дел. Автомобиль Skoda Octavia на синих номерах МВД сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пешеход, скорее всего, погиб.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Пешеход не захотел воспользоваться подземным пешеходным переходом, который находился в 50 метрах от места аварии и начал перебегать дорогу. Его тяжело травмировал автомобиль на номерах МВД.

Пешеход получил тяжелые травмы, после аварии он долго лежал на дороге без признаков жизни. Приехавшая скорая стала реанимировать пострадавшего на месте, после чего в критическом состоянии забрала пострадавшего в больницу. Через несколько минут автомобиль скорой вернулся, что может говорить о том, что пациент погиб по дороге, уточняют в издании.

Фото: dtp.kiev.ua

С автомобиля сняли передние и задние номера, приехала патрульная полиция. У авто выбито левое водительское стекло.

Во время оформления ДТП в шкоду врезался автомобиль Chevrolet, водитель сдал назад и пытался скрыться, но его успели задержать.

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