В минувшую пятницу на необитаемом вулканическом острове в Индонезии Анак-Кракатау произошло извержение одноименного вулкана. Процесс пробуждения вулкана удалось запечатлеть на видео с самого начала.

Вулкан начал просыпаться 10 апреля вечером. Он выплюнул огромный столб пепла и дыма высотой выше 200 метров и затих. Спустя полтора часа последовало второе извержение. На этот раз пепел поднялся на высоту в полкилометра. Извержение продолжалось до утра субботы.

На видео, снятом веб-камерой в ночь с 10 на 11 апреля, заметны первые клубы дыма и магмы, а затем начинается настоящая канонада фрагментами расплавленной породы и появляются фонтаны лавы.

Видео: YouTube/ VolcanoDiscovery

Видео: YouTube/ Volcano Indonesia

Видео: YouTube/ Телеканал 360

Кракатау - очень известный вулкан.

Его извержение в 1883 году считается одним из самых мощных в истории человечества. Им было вызвано цунами, жертвами которого стали более 36 тысяч человек, были полностью уничтожены 165 городов и поселений. Последствия извержения в той или иной степени ощущались во всех областях земного шара.

Зимой "Страна" публиковала фото и видео извержения вулкана в окрестностях столицы Филиппин.

А в декабре мы писали о масштабном извержении на одном из островов Новой Зеландии.