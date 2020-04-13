Так как из-за пандемии коронавируса британские фермы не смогут набирать мигрантов для сезонного сбора фруктов и овощей, как это было раньше, всем желающим жителям Великобритании будет предложено трудиться по схеме "Выбери для Британии". Кампания начнется уже на следующей неделе.

Об этом сообщает издание Huffpost.

Национальный союз фермеров в Британии считает, что нехватка сезонных работников может составить до 95%. Так как из-за карантина трудовые мигранты более не смогут приезжать в Великобританию.

"Мы нервничаем, но мы надеемся, что британская общественность примет вызов в национальных интересах", - говорит вице-президент союза Том Брэдшоу.

Он заявил, что фермеры и правительство предприняли меры для того, чтобы привлечь британцев к работе на полях.

"Нам необходимо мобилизовать британскую рабочую силу, чтобы заполнить этот пробел и обеспечить, чтобы наши прекрасные фрукты и овощи были на тарелках людей в летние месяцы. Промышленность уже предпринимает блестящие усилия по подбору персонала, и я бы посоветовал записаться на работу на фермах как можно большему числу людей", - сказал секретарь по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства правительства Джордж Юстис.

Ранее "Страна" писала, что поляки, которые работали в Германии, Австрии, Британии и других странах Западной Европы, теперь могут претендовать на рабочие места украинцев.

Также мы рассказывали, что Финляндия хочет доставлять украинских сезонных работников чартерами.