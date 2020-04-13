Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Также он провел беседу с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Страны обсудили последние договоренности по нефти и приняли решение о том, как их вводить.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидерами была поддержана достигнутая в рамках "ОПЕК плюс" договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договоренность вступает в силу", - говорится в сообщении.

Состоялся также отдельный телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом.

"Продолжен обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках. Еще раз отмечено большое значение сделки в формате "ОПЕК плюс" о снижении нефтедобычи", - добавили в пресс-службе.

Были рассмотрены также актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности.

"Владимир Путин поздравил Дональда Трампа и американских христиан с отмечаемым ими сегодня праздником Пасхи", - добавили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что "условлено о продолжении контактов между руководителями Российской Федерации, США и Королевства Саудовская Аравия".

Ранее "Страна" писала, что ОПЕК и Россия подписали договор о самом большом в истории снижении добычи нефти.

Также мы рассказывали, что Трамп поговорил с Путиным и королем Сальманом.