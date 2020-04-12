Устроивший вечером субботы стрельбу на Броварском проспекте Киева мужчина не в первый раз подобным образом преступает закон. Как выяснилось, за ним уже водились расстрелы машин в прошлом.

Об этом сообщается в Facebook группы "Киев оперативный".

Авторы поста упоминают еще один инцидент с участием водителя Range Rover, случившийся 18 мая прошлого года. Тогда на улице Вербицкого машина такой же марки и с таким же номером, как вчера на Броварском проспекте, атаковала Аudi. Водитель из пневматического ружья расстрелял сидевшего за рулем Аudi. Последний получил две пули в голову, в том числе в лицо.

Тогда стрелка задержали инспекторы. Он объяснил, что стрелял из-за конфликта на дороге, хотя никакого конфликта не было. При осмотре авто у него нашли винтовку.

Однако следователи Дарницкого райотдела спустили дело на тормозах, так как водителем Range Rover оказался бывший милиционер - их коллега.

И в этот раз в "Киеве оперативном" убеждены, что стрелку ничего не будет, "потому что он неприкосновенный". Хотя после задержания в его машине нашли целый арсенал оружия.

"Скоро будет дома, а уже через некоторое время снова стрелять. Потому что умеет, может, практикует. Неотвратимость наказания в этом случае не работает", - с сожалением констатировали авторы поста.

Конфликты на дороге со стрельбой не редкость. Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве байкер не поделил дорогу с троллейбусом, после чего 10 раз выстрелил в водителя.

Также мы описывали случай в Одессе, где водитель решил расстрелять машину, которая подрезала его на трассе.