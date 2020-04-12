Глава Министерства внутренних дел в Турции ушел в отставку. Причина - хаос из-за комендантского часа в стране, который ввело министерство. В отставку он подал через два дня после введения в стране этих ограничений.

Об этом он сообщил в Twitter-аккаунте.

Напомним, 11 апреля власти Турции ввели комендантский час в 30 городах, включая большие Анкару и Стамбул. Жителям в течение двух суток запретили покидать свои дома. Это решение вызвало обратный эффект: внезапное уведомление о комендантском часе привело к хаосу, в магазинах образовались огромные очереди за продуктами, что повысило риски распространения инфекции.

"Полная ответственность за введение комендантского часа с целью предотвращения развития пандемии лежит на мне. Это не должно было привести к тому, чему мы стали свидетелями. Я не хотел нанести вред и ухожу со своей должности, которую занимал в МВД", -заключил Сойлу.

По данным на 12 апреля, Турция находится на 9-м месте по числу инфицированных - там выявлено почти 57 тысяч случаев заражения.

Фото: Twitter/Süleyman Soylu

Ранее "Страна" писала, что в Нацполиции разъяснили, что решение комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению передвижения в некоторых регионах, носит рекомендательный характер.

Также мы рассказывали, что Кличко сообщил о перспективах введения комендантского часа в Киеве.