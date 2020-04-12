В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС резко ухудшилась ситуация с пожаром, который не могут потушить с 4 апреля. Огонь перебрался на левый берег реки Припять и подбирается к атомной станции.

Об этом написала в Facebook сотрудница пресс-службы НАЭК "Энергоатом" Наталья Дегтяренко.

По словам Дегтяренко, опубликовавшей пост днем 12 апреля, сгорели территории бывших сел Лелив, Копачи, Полесское, Грезля, Рудня-Грезлянская, Ковшиловка, Варовичи, Буда-Варовичи, Мартыновичи, Смарагдовый, Волхов и Чистогаловка. Также уничтожена огнем территория Рыжего леса, закрытый военный город Чернобыль-2. От пожара пострадал и город Чернобыль.

Страшные следы пожара. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

"Пожар в зоне отчуждения перебрался на левый берег Припяти. Прямо сейчас огонь подходит к селу Кошевка

Госагентствао по управлению зоной отчуждения, ГСЧС, Полиция, объясните людям, как ого пог переброситься на другую сторону реки, ширина которой в среднем течении составляет 50-70 метро? Что это, как не умысленный поджог?!

По состоянию на сегодня, уничтожено большое количество территории, села, кладбища... В частности, уже сгорели Лелев, Копачи, Полесское, Грезля, Рудня-Грезлянская, Ковшиловка, Варовичи, Буда-Варовичи, Мартыновичи, Смарагдовый, Волхов, Чистогаловка, снова горела территория Рыжего леса, закрытый город "Чернобыль-2", от пожара пострадал город Чернобыль... горит в нескольких километрах от спецпредприятия "Вектор".

Прекратите наконец-то врать! Что вы якобы контролируете ситуацию.

О каком "горении травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами" вы твердите?! Сейчас ситуация неконтролируемая - она критична. От всего сердца спасибо пожарным и спасателям! Спасио так же, как в 1986 году!" - написала Дегтяренко.

В частности, вот так горит село Полесское.

В интернете появилось видео, снятое с объекта укрытия возле ЧАЭС, которое подтверждает слова сотрудницы "Энергоатома". В ролике заметно, что огонь все ближе подбирается к АЭС.

Видео: YouTube/ Новости Украина. Мир

Между тем около 22:00 Государственное агентство по управлению зоной отчуждения опубликовало в Facebook заявление, что на левом берегу Припяти никаких возгораний нет.

В ведомстве заверили, что по состоянию на 20:00 воскресенья, 12 апреля, в зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а возгораний на левом берегу р.Припять не зафиксировано.

По словам пресс-службы Госагентства, у многих перечисленных Дегтяренко сел наблюдается только тление лесной подстилки отдельными очагами. А основные очаги пожаров находятся в районе сел Варовичи и Чистогаловка.

Кроме того, появились фото пожара. В том числе, и из космоса.

Снимок пожаров в зоне отчуждения из космоса

Ранее "Страна" рассказывала, что борющиеся с чернобыльскими пожарами спасатели падают с ног от усталости и спят прямо на земле.

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