Пользователей сети поразила фотография спасателей Государственной службы по ЧС. Они тушат пожар в Чернобыле в лесу на территоории зоны отчуждения и спят прямо на земле в перерыве между работой.

Спасатели, которые занимаются ликвидацией пожара, настолько устали, что спят просто на земле. На фото - четверо мужчин, они отдыхают: двое сидят на холодной земле, а двое уснули.

Фото: Facebook/Влад Антонов

Пользователи пишут одобряющие комментарии под постами с фото: "Пацаны, как и тогда, первые поехали спасать людей. И тогда на них практически положили, как и сейчас...", "Ребята, Спасибо Вам!", "Тримайтесь хлопці!", "Милые наши спасатели-пожарные! Спасибо огромное за Ваш нелегкий труд в максимально жестких условиях. Желаю здоровья, удачи и высыпаться дома, потому, что никуда не нужно ехать и ничего не нужно тушить!"

Скриншот: Facebook/Типичный Киев

Лесные пожары в Чернобыле не могут потушить уже неделю. Оцененный ущерб оценивают в миллионы гривен.

Ранее "Страна" писала, что лесной пожар в зоне отчуждения охватывал территорию в 100 гектар, а радиация в эпицентре пожара превышает допустимые нормы. Причиной пожаров стали поджигатели, которые думают, что поджигание сухой травы - полезно для природы. Хотя на самом деле оно губительно для почвы, растений и животных.ё