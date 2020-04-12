На следующей (предпасхальной) рабочей неделе возможны два внеочередных заседания Верховной Рады. Одно уже практически точно ожидается в понедельник, а второе ориентировочно пройдет в среду, 15 марта.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники во фракции "Слуги народа".

Канал отметил, что повестка заседания станет известна 13 числа.

Ориентировочно в среду будет ещё одно внеочередное заседание Рады. Повестку дня будут обсуждать на заседании фракции "Слуги народа" в понедельник.

Скорее всего, на сессии будут рассматривать многострадальный "антиколомойский закон" с 16 тысячами правок к нему. Ну или изменения в бюджет, если в понедельник их провалят.

Ранее "Страна" писала, что многие депутаты "Слуги народа" возмущены новым вариантом проекта изменений в бюджет, за который Рада будет голосовать завтра.

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