В понедельник, 13 марта, депутаты соберутся на внеочередное заседание для нового распределения бюджета из-за коронавируса и кризиса. В финальном проекте изменений в госбюджет-2020 вырос внешний и внутренний долг Украины.

Об этом говорится в материале "Страны".

Если в действующем бюджете предусмотрено увеличение внутреннего госдолга на 3 млрд долларов, а по внешнему долгу увеличения почти нет, то в финальной версии переписанного бюджета внутренний долг вырос еще на 4,4 млрд, а внешний — на 4,1 млрд долларов.

Из этого можно сделать вывод, что общая долговая нагрузка на этот год - более 11 млрд долларов. Долговая нагрузка вырастает с 38% доходной части бюджета до 51%.

Ранее "Страна" рассказывала, что в финальной версии бюджета опять на 8 миллиардов урезали субсидии.

Также мы писали, что "Слуги народа" взбунтовались против проекта изменений в бюджет.