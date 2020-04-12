В Украинской православной церкви считают, что онлайн-трансляции богослужений в выходные и праздничные дни не могут заменить самих служб. Ведь через трансляцию невозможно исповедоваться или причаститься - то есть поучаствовать в главных таинствах церкви.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

Клирик отметил, что службы из-за карантина отменяться не будут. А таинства причастия и исповеди будут проходить без изменений.

"Это какой-то стереотип, что в церквях распространяется инфекция", – добавил он.

К трансляциям служб Климент отнесся скептически.

"Онлайн-трансляция – это не богослужение. У нас Бог – Бог живой, а не Бог онлайн. Поэтому никогда нельзя заменить причастие или исповедь онлайн-трансляцией. Это будет неправильно и нас люди не поймут", - сказал митрополит.

Журналистка поинтересовалась у представителя УПЦ, почему Киев не прислушивается к мнению патриарха Кирилла, призвавшего прихожан не приходить в храмы.

"У нас есть Блаженнейший Митрополит Онуфрий, указаниями которого мы определяем все обстоятельства нашей жизни", – ответил собеседник.

Что касается проведения пасхальных богослужений, он попросил прихожан в соответствии с решением Священного Синода придерживаться тех норм, которые определяются карантином. Он напомнил, что в соответствии с этими нормами в храме могут находиться не больше 10 людей.

Также архиерей сказал, что в УПЦ не будут следовать примеру Папы Римского, который в одиночестве провел пасхальную мессу. По его словам, раз власти Украины разрешают проведение богослужений, церковь не намерена отказываться от присутствия прихожан.

Видео: YouTube/ Радіо Свобода

Ранее "Страна" сообщала, какой формат проведения богослужений в условиях эпидемии коронавируса приняли церковные и светские власти.

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