Страны-участницы организации стран - экспортеров нефти ОПЕК+ (включает Россию и ряд других стран) на внеочередном заседании, которое прошло в воскресенье, 12 апреля, сократили добычу нефти. Они подписали соглашение, которым ежесуточная добыча нефти снижается на 9,7 млн баррелей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана, сообщает "Интерфакс".

"По итогам министерского вебинара стран-участниц ОПЕК+, а также стран, не входящих в ОПЕК+, было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца, с 1 мая. Казахстан, в свою очередь, поддержал консенсус в соглашении", - говорится в сообщении, распространённом в воскресенье.

Казахстан поддержал предложение ОПЕК+ снизить добычи нефти, сообщила пресс-служба.

"В ходе видеоконференции министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил что Казахстан, как и раньше, остается приверженцем конструктивного диалога, и с учетом непростой ситуации, сложившейся на мировом рынке, со своей стороны готов участвовать в коллективном сокращении добычи нефти", - говорится в сообщении минэнерго.

Также сообщается, что Мексика приняла участие в соглашении. Ранее она отказывалась его подписывать.

Ранее "Страна" писала, что министры энергетики стран G20 в режиме видеоконференции около 10 часов обсуждали тему стабилизации мирового рынка нефти. В итоге они согласовали условия новой сделки, они сократили добычу на 15 млн баррелей в сутки.

Также мы рассказывали, что перед началом переговоров по нефти стран ОПЕК+, президент США Дональд Трамп заявил о том, что провел трехсторонние переговоры с Москвой и Эр-Риядом по этому поводу.

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